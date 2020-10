Klassik am Piano im Gothaer Löfflerhaus

Am Samstag, den 17. Oktober ab 19.30 Uhr spielt die aus Weißrussland stammende Pianistin Elena Metelskaya, unter anderem Preisträgerin im Internationalen Bachwettbewerb Saarbrücken-Würzburg, im Kultur-Raum-Löfflerhaus in Gotha in der Margarethenstraße 2. Höhepunkt des Programms sei die legendäre letzte Klaviersonate opus 111 von Ludwig van Beethoven, teilt der Veranstalter mit. Außerdem erklingen Werke von Bach, Schumann und Chopin.

Aufgrund der Auflagen des Hygieneplans infolge der Corona-Krise, in deren Ergebnis die Teilnehmerzahl begrenzt werden muss, bittet der Veranstalter um Anmeldung unter Telefon: 0172/741 38 89, teilt er weiterhin mit. Der Eintritt kostet 15 Euro, ist aber für Kinder und Jugendliche frei.