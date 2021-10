Klaus Steffen bleibt Chef der Feuerwehr im Kreis Gotha

Apfelstädt. Der Kreisfeuerwehrverband hat seinen Vorstand für vier Jahre gewählt.

Klaus Steffen ist alter und neuer Chef des Kreisfeuerwehrverbandes Gotha. Das wurde auf der Delegiertenversammlung des Verbandes in Apfelstädt entschieden. Die Funktionen Alters- und Ehrenabteilung sowie Wettbewerbe werden durch Norbert Böttner und Rüdiger Kühr besetzt. Die Gewählten stehen für die nächsten vier Jahre an der Spitze des Kreisfeuerwehrverbandes.

Im Vorstand sitzen zudem Martin Reichel, Sebastian Went, Harald Wasmuth und Kerstin Heinemann sowie Christian Jacob als stellvertretender Vorsitzender. Dem Kreisfeuerwehrverband stehen außerdem Patrick Keil als Vertreter des Brand- und Katastrophenschutzamtes, Andreas Ritter von der Berufsfeuerwehr sowie Herbert Christ als Kreisjugendfeuerwehrwart vor. Als Kassenprüfer wurden Peter Arlt und Bernd Reifschneider gewählt. „Der Vorstand bedankt sich an allen Kameradinnen und Kameraden für das Vertrauen in die geleistete Arbeit der letzten Jahre“, heißt es dazu aus dem Verband.

Mehr als 1800 Männer und Frauen sind Mitglieder der Feuerwehren im Landkreis Gotha. Knapp 1000 Jugendliche betätigen sich in den Jugendfeuerwehren des Landkreises. 92 Freiwillige Feuerwehren gibt es im Landkreis Gotha.