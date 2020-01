Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleiber auf Futtersuche auf dem Gothaer Friedhof

Dieser Kleiber nutzte die Sonnenstrahlen in dieser Woche, um auf dem Gothaer Hauptfriedhof auf Futtersuche zu gehen. Auf dem weitläufigen Gelände stehen viele alte Bäume, die Vögeln gute Bedingungen bieten. Eine Eigenart des Kleibers ist es, stamm-

abwärts die Baumrinde nach Insekten und Spinnen absuchen zu können. Oft sieht man ihn auch an der Unterseite von Ästen entlang laufen. Seine starken Füße und Krallen helfen ihm dabei. Der längliche, gerade Schnabel, den er als kräftigen Meißel einsetzen kann, um Insekten aus morschem Holz zu hacken, brachte ihm den Zweitnamen Spechtmeise ein. Wie die Spechte kann er so im Winter Larven aus den Ritzen der Borke holen, ernährt sich in der kalten Jahreszeit aber auch von Eicheln, Bucheckern und Nüssen.