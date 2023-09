Zum Storchbrunnenfest in Ernstroda hat die Stadt Friedrichroda einen neuen Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr übergeben.

Kleidung und Auto für Feuerwehr: Doppelte Freude in Ernstroda

Ernstroda. Ernstrodas Feuerwehr erhält neuen Mannschaftstransportwagen und gewinnt einen Feuerwehrausscheid. Die Stadt Friedrichroda investiert weiter in die Feuerwehr. Was, das lesen Sie hier.

Das Brunnenfest Ernstroda ist Geschichte. Neben schönen Erinnerungen an offene Höfe und stehenden Umzug bleibt ein dauerhaftes „Geschenk“: ein neues Feuerwehrauto für 96.000 Euro. Es handelt sich um einen Mannschaftstransportwagen. Der ist von der Stadt Friedrichroda der Feuerwehr Ernstroda zum Fest nach dem Feuerwehrausscheid übergeben worden. Deren Kameraden hatten zuvor den Wettbewerb gewonnen und den Stadtpokal geholt. Das nächste Fahrzeug werde Finsterbergens Wehr erhalten, kündigt Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) an. „Das ist in der Vorplanung.“

Der Stadtrat hat am Donnerstag entschieden, dass die Kommune 27.000 Euro zur Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidern den Feuerwehren der Stadt zur Verfügung stellt.