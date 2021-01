Kleine Olafs im Park

Der Winter ist da und sorgte am Sonntag endlich für den erhofften Schnee in der Residenzstadt Gotha und auch im gesamten Landkreis. Schon am Vormittag machten sich die ersten Familien mit Schlitten auf den Weg durch den Schlosspark. Viele Kinder nutzen seit Jahren die Hanglagen am Schloss Friedenstein. So war das auch am Sonntag wieder.

Wer nicht den Berg runter rutschen wollte, der fand andere Gelegenheiten – nämlich einen Schneemann zu bauen. Binnen kurzer Zeit fanden sich auf den schneebedeckten Rasenflächen kleine und große, dicke und dünne Olafs. Die Jüngsten wissen, wer gemeint ist – der beste Freund von Eiskönigin Elsa.

Auffallend war, dass insbesondere Väter ihren Spaß an den Schneekugeln hatten. Eifrig und angefeuert von ihrem Nachwuchs, formten sie den Schnee zu Rollen zusammen. Viele Spaziergänger wurden dadurch animiert und entdeckten insgeheim das sprichwörtliche „Kind im Manne“. Aber seien wir doch mal ehrlich, wem macht der Schnee keinen Spaß?

Regelrechte Besucheranstürme erlebten am Wochenende vor allem die Ausflugsziele im Harz. Zeitweise musste die Polizei die Zufahrtsstraße absperren, weil Parkplätze belegt waren. Man kann es niemanden verdenken, denn jeder möchte endlich dem Wintersport frönen – auch in Coronazeiten.