Kleiner Gebetskreis mit großer Wirkung in Gräfentonna

Gräfentonna. Kirchengemeinde Kleine Schwestern Jesu lädt zum Gebetskreis ein. Jeden zweiten Montag im Monat ist es soweit.

Gemeinsam beten, dazu lädt die Kirchengemeinde Kleine Schwestern Jesu Gräfentonna ein. Jeden zweiten Montag um 19 Uhr, versammeln sich Männer und Frauen in der Gothaer Straße 10, in Gräfentonna.

Am Montag, 27. Februar, ist dazu jeder herzlich in der kleinen Gemeinde willkommen, heißt es in einer Mitteilung. In einem Ökumenischen Gebetskreis werden Friedensgebete gesprochen. Ziel der Gemeinde in Gräfentonna sei es, das Interesse möglichst vieler Leute zu wecken.