Kleines Halloween im Tierpark Gotha

Ein großes Halloween-Fest, wie in den vergangenen Jahren, soll es dieses Jahr nicht im Tierpark Gotha geben (Archiv-Foto).

Gotha. Bis 21 Uhr öffnet der Park am Geistertag. Dazu gibt es Rockmusik für Kinder.

Ein Halloweenfest soll es im Tierpark Gotha in diesem Jahr nicht geben. Das teilt die Kultourstadt Gotha mit und gibt als Grund die pandemiebedingten Veranstaltungsauflagen an. Für Samstag, 31. Oktober kündigt der Parkbetreiber jedoch einen Thementag und verlängerte Öffnungszeiten an.

Bis 21 Uhr erwarten die Besucher unter dem Motto „Halloween im Tierpark Gotha“ themendekorierte Wege und Gehege sowie schaurige Überraschungen. Die Gaststätte wird länger als üblich öffnen. Im Konzertgarten des Tierparks unterhält zudem die Band „Pappschlump“ ab 17 Uhr mit frecher und witziger Kinder-Rockmusik.

Der Töpfleber Weg wird aus Sicherheitsgründen den ganzen Samstag für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Für die Besucher gilt weiterhin der Mindestabstand von 1,50 Metern zu haushaltsfremden Personen. Zeitgleich dürfen nicht mehr als 500 Personen im Park sein und die Tierhäuser dürfen nur mit Mundschutz sowie im Rahmen der an der Tür einsehbaren Personenanzahl betreten werden. Für die Einhaltung dessen und um Staus im park zu verhindern sollen Ordner eingesetzt werden.

Abgesehen von Halloween öffnet der Tierpark Gotha nun wieder zu den Winteröffnungszeiten, also von 9 bis 16 Uhr. Der letzte Einlass wird 45 Minuten vor Schließung gewährt.