Kleines Weihnachtsdorf öffnet am Gothaer Ekhofplatz seine Türen

Robert Luhn mit dem Nikolaus am Eingang zum kleinen Weihnachtsdorf am Ekhofplatz.

Gotha. Weiterer Adventsmarkt in Gotha: Weihnachtsstimmung kehrt beim Modehaus Moses vom Nikolaustag ein. Die Besucher erwartet etliche Veranstaltungen in den kommenden Tagen.

Am Nikolaustag wird das kleine Weihnachtsdorf am Modehaus Moses am Ekhofplatz eröffnet. Es verheißt bis Sonntag, 10. Dezember, schöne Dinge und zahlreiche Überraschungen. Als Auftakt wird der Filmklassiker „Die Feuerzangenbowle“ am 6. Dezember um 18.30 Uhr gezeigt – einschließlich des feurigen Getränks. Wegen der begrenzten Platzzahl muss man sich aber anmelden.

Weihnachtlich geht es auch in der Moses Sport Kinderwelt gleich hinter der Margarethenkirche zu. Am Samstag wird zusammen mit dem Verein Gotha glüht wieder Schmieden mit Kindern stattfinden. Ebenfalls am Wochenende gibt es für Kinder das beliebte Ponyreiten – vom Neumarkt bis zum Modehaus am Ekhofplatz. Dort gibt es ein nostalgisches Riesenrad, Weihnachtsmusik und natürlich weihnachtliche Knabbereien und die passenden Getränke.

Für Geschäftsführer Robert Luhn sind solche Aktionen eigentlich selbstverständlich. Er weiß, dass Kunden nur dann zu den Einzelhändlern gehen, wenn das Einkaufserlebnis schöner ist als im Internet.