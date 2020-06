Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleinkind bei Unfall verletzt – Nach Zusammenstoß mit Messer bedroht: Täter gesucht

Kleinkind bei Unfall verletzt

Ein 19-Jähriger fuhr am Dienstag mit seinem VW aus Richtung Kleinrettbach und wollte an der Einmündung in die L 1044 links in Richtung Neudietendorf abbiegen. Eine 36-Jährige fuhr mit ihrem Mini die L 1044 aus Richtung Großrettbach und wollte an der gleichen Einmündung nach links in Richtung Kleinrettbach abbiegen.

Der 19-Jährige übersah die vorfahrtsberechtigte Frau und kollidierte beim Abbiegen mit dieser. Die 36-Jährige und ihre mit im Fahrzeug befindliche 3-jährige Tochter wurden leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, konnten aber weiterfahren.

Nach Zusammenstoß mit Messer bedroht: Täter gesucht

Ein 29-Jähriger lief am Dienstag gegen 23.10 Uhr in Gotha auf der Uellebener Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Bahnunterführung kamen ihm drei Radfahrer auf dem Bürgersteig entgegen. Der 29-Jährige wich dem einzigen Radfahrer mit eingeschaltetem Licht aus.

In der Folge stieß er gegen einen zweiten, unbeleuchteten Radfahrer. Dieser legte sein Fahrrad ab, zog ein Messer aus seiner Hosentasche und bedrohte den Fußgänger. Der 29-Jährige flüchtete auf die Fahrbahn, hielt einen Pkw an und suchte in dem Fahrzeug Schutz. Die drei Radfahrer entfernten sich vom Tatort.

Der Bedrohte verfolgte zusammen mit dem Pkw-Fahrer die Personen bis zur Gemeinschaftsunterkunft in der Leinastraße. Der Täter konnte trotz umfangreicher Suchmaßnahmen noch nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat, die Informationen zur Identität des Täters geben können und den Vorfall beobachtet haben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 20 - 30 Jahre alt

dunkelhäutig

schwarze stark gekrauste, nach allen Seiten abstehende dichte Locken

bekleidet mit langer Hose / dunkler Oberbekleidung Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0142553/2020 entgegengenommen.