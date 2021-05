Kleinkind verletzt - Sprung auf Fahrbahn - Vom Fahrrad gestoßen

Landkreis Gotha. Bei mehreren Unfällen im Landkreis Gotha sind Kinder verletzt worden.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kleinkind ist es Freitag gegen 17.15 Uhr in der Straße der Einheit in Hochheim (Landkreis Gotha) gekommen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, fuhr eine 55-jährige Skoda-Fahrerin auf der Querstraße und bog dann nach links in die Straße der Einheit ein. Dort befand sich ein dreijähriges Mädchen mit einem Laufrad, das zu Fall und auf der Fahrerseite des Autos zum Liegen kam.

Dabei wurde das Kind leicht verletzt und im Anschluss zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus nach Gotha gebracht. Am Auto entstand leichter Sachschaden.

Zur genauen Ermittlung des Unfallhergangs sucht die Polizei in Gotha nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0108038/2021.

Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

Am Freitag kam es kurz nach 18 Uhr in der August-Creutzburg-Straße in Gotha zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw und zwei Kinder beteiligt waren. Ein 79-jähriger VW-Fahrer fuhr nach Angaben der Polizei auf einem Parkplatz, als plötzlich von einer Mauer zwei Kinder in den Fahrtweg sprangen.

Es kam zur Kollision, wobei eines der Kinder leicht verletzt wurde. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Gotha unter Angabe der Bezugsnummer 0108031/2021 über die Telefonnummer 03621/781124 in Verbindung zu setzen.

Vom Fahrrad gestoßen

Am Freitagabend wurde die Gothaer Polizei in die Straße Am Hüllrod in Finsterbergen gerufen. Dort hatte nach ersten Erkenntnissen ein 31-Jähriger einen 14-jährigen Jungen von seinem Fahrrad gestoßen und ihn gegen den Rücken sowie gegen den Hinterkopf geschlagen.

Gegen den 31-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Sollten Zeugen Beobachtungen der Tat gemacht haben, so werden sie gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781125 und Angabe der Bezugsnummer 0108033/2021 zu melden.

