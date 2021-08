Klettern am Felsen in Bad Tabarz

Bad Tabarz. In einem Einführungskurs können ungeübte Kletterer sich in Bad Tabarz am Felsen ausprobieren. Erklärt werden vor allem Sicherungstechniken.

Einen Einführungskurs im Klettern bietet das Bad Tabarzer Kuramt an. So haben interessierte Kletterer am 20. August die Möglichkeit, sich im Klettern am Fels auszuprobieren. Treffpunkt ist an diesem Tag um 10 Uhr an der Kukuna, Lauchagrundstraße 12a, in Bad Tabarz.

Der Kurs richtet sich insbesondere an Jugendliche ab zwölf Jahren und erwachsene Personen, die wenig Erfahrungen im Klettern haben. Erklärt werden Sicherungstechniken und Sicherheitsstandards.

Die Kursteilnehmer sollten bewegungsfreundliche und witterungsbeständige Kleidung mitbringen sowie eigene Getränke. Der Veranstalter erhebt eine Kursgebühr von 40 Euro.

Anmeldungen sind in der Bad Tabarzer Touristinformation unter Telefon: 036259/56 00 möglich.