Kletterwald in Bad Tabarz vom Sturm zerstört

Massive Schäden im Kletterwald Bad Tabarz

Die Februar-Stürme haben durch umgestürzte Bäume den Kletterwald am Datenberg in Bad Tabarz schwer beschädigt. Derzeit ist noch nicht klar, ob die Attraktion, die eigentlich am 26. März in die neue Saison starten sollte, überhaupt wieder aufgebaut werden kann. Betreiber Danny Luderer hat zudem in seinem zweiten Kletterwald in Hohenfelden Sturmschäden zu verzeichnen.

Foto: Claudia Klinger