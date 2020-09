Klimastreik in Gotha

Gotha. In Gotha will Fridays for Future nach der Corona-Pause wieder für das Klima auf die Straße gehen. Drei Rednerinnen sind bisher vorgesehen.

Nach der Winter- und Corona-Pause sollen in Gotha wieder Fridays-for-Future-Demonstrationen ausgerichtet werden. Am Freitag, 25. September, ab 15 Uhr werde der nächste Klimastreik durchführt, kündigt deren Sprecher Bernd Seydel an. Treffpunkt ist um 15 Uhr der Platz vor dem Neuen Rathaus am Ekhofplatz. Wie die Veranstalter mitteilen, werde die Demo unter Hygienebestimmungen, mit Maske und Abstand, durchgeführt.