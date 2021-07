Kliniken in Gotha und Meiningen arbeiten stärker zusammen

Gotha/Meiningen Maher El-Kaissi, Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Gotha, wird Leiter des Helios Zentrums Gotha-Meiningen.

Die beiden Helios Kliniken Gotha und Meiningen wollen noch stärker zusammenarbeiten. Grund dafür ist die Bildung eines gemeinsamen Zentrums im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe.

Die Leitung des Zentrums übernimmt der Gothaer Diplom-Mediziner Maher El-Kaissi, Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Gothaer Krankenhaus. El-Kaissi wird künftig sein Können und Fachwissen auch am Standort Meiningen einbringen und soll somit die Teams beider Häuser noch enger zusammenführen.

Klinikgeschäftsführerin Claudia Holland-Jopp vom Meininger Klinikum freue sich sehr, dass ihr Haus gemeinsam mit Gotha das neue Zentrum auf den Weg gebracht hat. Mit ihrem Kollegen Marc Bernstädt, Klinikchef vom Helios Gotha habe sie sich intensiv über die Idee eines Zentrums ausgetauscht. „Durch das gemeinsame Zentrum Gotha-Meiningen können wir künftig unsere Patientinnen überregional besser versorgen“, sagt Claudia Holland-Jopp.

Ziel ist es, die Expertisen beider Häuser besser zu vernetzen. Aus diesem Grund habe man sich auch für den 61-jährigen El-Kaissi als Zentrumsleiter entschieden. So hätten seine fast 25-jährige ärztliche Tätigkeit in leitenden Positionen und gute Vernetzung in Thüringen den Ausschlag für die Führungsposition gegeben. Als Zentrumsleiter wird El-Kaissi sich in Meiningen nicht nur um die Patientenversorgung kümmern, sondern sich auch der überregionalen Ausbildung von jungen Fachärzten widmen.

Maher El-Kaissi, der in Beirut geboren wurde und schon seit mehr als 30 Jahren in Thüringen verwurzelt ist, hat sich als Frauenheilkundler auf laparoskopische Operationen, der Behandlung von gut- und bösartigen Tumoren sowie Inkontinenz und Senkungsproblematik bei der Frau spezialisiert. Besonders liegt ihm aber auch die Geburtshilfe am Herzen. In beiden Kliniken können Schwangere ab der 32. Schwangerschaftswoche sowie Mehrlinge entbinden. Sie greifen dabei auf ihre Teams aus Gynäkologen, Hebammen, Kinderkrankenschwestern, Anästhesisten und Kinderärzten zurück.

Der Gynäkologe freue sich auf die neue Aufgabe. „Das Helios Klinikum Meiningen ist mir seit vielen Jahren bekannt“, sagt Maher El-Kaissi. Als Chefarzt wird er nicht nur die Gynäkologie und Geburtshilfe in Gotha führen, sondern auch am Meininger Standort. Dort wird er gemeinsam mit dem Chefarzt der Pädiatrie, Christoph Ehrsam und Heiko Graf, Chefarzt des Brustzentrums, das Führungstrio des Frau-Mutter-Kind-Zentrums bilden.