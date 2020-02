Ein beliebter Treffpunkt ist der Klub Galletti in der Jüdenstraße 44 in Gotha.

Klub Galletti in Gotha bietet 71 Veranstaltungen im März

Ein Treffen des Briefmarken-Sammlervereins Gotha 1890 als öffentliche Veranstaltung startet den Veranstaltungsreigen im Gothaer Klub Galletti im März. Das Treffen in der Jüdenstraße 44 beginnt am 1. März um 10 Uhr. Es folgen 71 weitere Veranstaltungen an 23 Tagen. Sie reichen von Selbsthilfegruppen-Treffen und Beratungen für Frauen in Not über Vorträge bis hin zu Senioren-Gymnastik, Line-Dance und einem Skatturnier.

Der Eintritt beträgt meist drei Euro und ist für Mitglieder der Volkssolidarität einen Euro günstiger. Häufig ist er auch frei. Eine Veranstaltung ist im März an anderem Ort geplant: Das Treffen der Bowling- und Kegelfreunde Die lustigen Abräumer am 4. März ab 13.30 Uhr im Keglerheim in der Goldbacher Straße.

Die Karten für die Modenschau mit Frank Börner, den Gothaern eher unter „Franxs“ bekannt, und Liedermacher Olaf Bessert am 16. März um 14 Uhr sind bereits ausverkauft. Laut Projektkoordinatorin Wiebke Töpfer geschah dies bereits, bevor die ersten Plakate ausgehängt waren. Deshalb gibt es am 6. April eine weitere Modenschau, ebenfalls um 14 Uhr. Die Karten, die auch ein Kaffeegedeck beinhalten, können für fünf Euro im Klub erworben werden. Er ist von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Veranstaltungsplan ab Mitte Februar unter https://www.volkssolidaritaet.de/kv-gotha/galletti/