Knapp 44.000 Euro für Sportvereine im Kreis Gotha

Gotha. Von Schwimmen über Reiten, Boxen und Karate: Stadtwerke Sportstiftung sorgt gemeinsam mit Spendern dafür, dass Kinder und Jugendliche am Ball bleiben.

Insgesamt 27 Vereine aus der Region erhalten in diesem Jahr Fördergelder der Stadtwerke Sportstiftung. Wie die Stadtwerke Gotha informieren, fließt so eine Fördersumme in Höhe von 43.797,75 Euro in die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine. Zur Übergebe des Förderschecks waren viele Vertreterinnen und Vertreter ins Gothaer Volksparkstation gekommen und hatten Urkunden erhalten.

„In diesem Jahr konnten die Vereine ihre sportlichen Aktivitäten wieder stärker aufnehmen. Deshalb freuen wir uns, sie mit dem Geld unterstützen zu können“, sagt Oberbürgermeister und Vorstandsvorsitzender Stadtwerke Sportstiftung Knut Kreuch (SPD), der gemeinsam mit Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Gabriel, und Rüdiger Weisheit, dem Geschäftsführer der Stadtwerke Sportstiftung, die Urkunden überreichte.

„Während der Pandemie ist deutlich geworden, wie wichtig es vor allem für Kinder und Jugendliche ist, zu Sport- und Freizeitaktivitäten zusammenkommen“, sagt Dirk Gabriel. Dass Vereine hier die entscheidende Infrastruktur bilden, betont auch Rüdiger Weisheit: „Die Idee der Sportstiftung ist es, die Vereinslandschaft durch finanzielle Unterstützung zu stärken“, sagt er. Nur so könne ein vielfältiges Sportangebot erhalten bleiben.

Die Bandbreite der unterstützten Vereine geht vom Tennis über Schwimmen, Reiten, Boxen und Karate bis hin zur Leichtathletik und viele andere. Die Spenden kommen von der Stadtwerke Sportstiftung selbst und von Unternehmen sowie Privatpersonen. Die Fördersumme übertrifft die des vergangenen Jahres, was Kreuch ausdrücklich lobte. Die Stadtwerke Sportstiftung Gotha gibt es seit 2015.