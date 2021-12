Knapp 630.000 Euro Fördermittel für die Region

Kreis Gotha. Die Regionale Aktionsgruppe Gotha-Ilm-Kreis-Erfurt blickt auf ein erfolgreiches Förderjahr 2021 zurück.

Zahlreiche Projekte hat die Regionale Aktionsgruppe (RAG) Gotha-Ilm-Kreis-Erfurt dieses Jahr unterstützt. Insgesamt wurden 2021 knapp 630.000 Euro für Projekte in den Landkreisen Gotha und Ilm-Kreis für dieses Jahr und die beiden folgenden Jahre bewilligt.

„Es ist schön zu sehen, wie Mittel aus der EU in unserer Region ihre Wirkung entfalten“, sagt RAG-Vorsitzender Rainer Zobel. Zum Beispiel ist in Neudietendorf der Bau von acht neue Wohnungen und eines Cafés mit Mitteln des europäischen Programms „Leader“ gefördert worden. Es soll auch für kleinere, kulturelle Veranstaltungen genutzt werden und sich als Treffpunkt von Jung und Alt, Einheimischen und Gästen der Region etablieren. Der Heilklimatische Kurort Premium Class Friedrichroda hat Zuschüsse zum Kauf von Heilklima-Liegen erhalten, Tambach-Dietharz für ein Touch-Terminal am Haus des Gastes und der Kreis Gotha zur Umsetzung eines Konzeptes zur Insektenfreundlichkeit. Im Deutschen Thermometermuseum in Geraberg ist es durch Förderung möglich, das Museum auch anhand eines virtuellen Rundganges zu entdecken.

Von Mitte Juni an bis Ende August diesen Jahres konnten wieder neue Projekte bei der RAG beantragt werden. Es sind derer 30. Nach Prüfung der Unterlagen sollen die Projekte im Januar dem RAG-Fachbeirat vorgestellt werden. Ihm gehören Vertretern aus Landwirtschaft, Handwerk, Tourismus, regionalen Wirtschaft und Soziales sowie Landratsämtern und Kommunen an. Nach positivem Votum und vorhandenen Budgets werden sie gefördert.

Die RAG ruft auf, neue Projekt einzureichen. „Gesucht werden innovative Digitalisierungsprojekte für die Jahre 2022 und 2023 mit einem Mehrwert für die gesamte Region“, erklärt Marie-Luise Will von der damit beauftragten Thüringer Landgesellschaft. Die digitalen Vorhaben sollten Impulse zur Entwicklung des Wirtschafts-, Erholungs- und Wohnstandortes setzen. Bis zum 31. Januar 2022 können Kommunen und Gemeindeverbände die Anträge dazu stellen.

Weitere Informationen: www.rag-gotha-ilm-kreis-erfurt.de