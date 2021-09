„Kneipp im Freien“ in Bad Tabarz

Bad Tabarz. An der Kuranlage teilt Kräuterexpertin Heidrun Diringer ihr Wissen.

„Kneipp im Freien“ heißt es am Donnerstag, 30. September in Bad Tabarz wieder. Dazu lädt der Kneipp-Verein Bad Tabarz/Brotterode ein. Mit interessanten Empfehlungen wartet Kräuterexpertin Heidrun Diringer dann auf Interessierte an der Arenaris-Kneipp-Kuranlage im Lauchagrund. Von 10 bis 12 Uhr gibt sie ihr Fachwissen an der Tretanlage und am Kräuterhochbeet preis. In Bad Tabarz wird 2021 das Jubiläums „200 Jahre Kneipp“ gefeiert.

