Bad Tabarz. Badearzt und Kräuterexpertin geben Hinweise in Bad Tabarz.

„Kneipp im Freien in Bad Tabarz“ heißt es wieder in dieser Woche. Am Donnerstag, dem 28. Juli, lädt der Kneippverein Bad Tabarz/Brotterode dazu von 10 bis 12 Uhr an die Arenaris-Kneipp-Kuranlage im Lauchagrund in Bad Tabarz ein. Dort gibt es die Möglichkeiten für Wassertreten, kalte Armbäder und Güsse. Ein Barfußpfad und ein Kräuterbeet sind vorhanden. Und was nützt mir das? Antworten auf diese Frage sowie praktische Anwendungen mit dem Badearzt Dr. Sigurd Scholze und der Kräuterexpertin Heidrun Diringer zeigen, wie die Gesundheitslehre des Pfarrers Sebastian Kneipp in den Alltag integriert werden und Krankheiten vorbeugen kann.

