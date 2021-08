Kneippen und Musikgenuss in Friedrichroda

Das Kneipptretbecken in der Schmalkalder Straße in Friedrichroda wurde saniert.

Kneippen und im Anschluss Musik genießen, dass können Besucher an diesem Wochenende in der Kurstadt Friedrichroda.

So wurde in der Schmalkalder Straße das Kneipptretbecken saniert und lädt nun wieder zum Wassertreten und zur Abkühlung bei heißem Wetter ein. Bei der Sanierung wurde die Oberfläche mit einem rutschfesten Material versehen und neu gestrichen, sodass das Becken nun in neuem Glanz erstrahlt und sicherer geworden ist. Gespeist wird das Tretbecken aus einer natürlichen Quelle, dadurch kann der Wasserstand teilweise schwanken. Neben dem Tretbecken in der Schmalkalder Straße steht auch das Kneipptretbecken an der Ochsenschau als Anlaufstelle für Gesundheitsbewusste, Ruhesuchende und Wanderer zwischen Friedrichroda und Finsterbergen bereit.

Natürlich wird an diesem Wochenende auch musikalisch wieder einiges geboten. So gibt es am Samstag, 14. August, um 15 Uhr im Kurpark Friedrichroda ein Kurkonzert mit dem Duo „Hightime“. Sie bieten einen bunten Strauß bekannter Melodien. Eine Überdachung der Sitzplätze bietet Besuchern Schutz vor der Sonne.

Im Kurpark Hüllrod in Finsterbergen musiziert am Sonntag, 15. August, die ortsansässige Heimatkapelle. Beginn ist um 10.30 Uhr.