Kneippsaison in Bad Tabarz geht zu Ende

Bad Tabarz. Letztmalig bietet der Kneippverein an der Arenarisquelle ein Kneippen im Freien. Daneben werden Hinweise zu Heilkräutern gegeben.

Die Kneippsaison in Bad Tabarz geht ihrem Ende entgegen. Letztmalig haben interessierte Kneippianer am Donnerstag, 21. Oktober, die Gelegenheit, in der Kneipp-Kuranlage Arenarisquelle in das Tretbecken zu steigen, was den Kreislauf in Schwung bringt.

Ab 10 Uhr steht Kräuterexpertin Heidrun Diringer am Kräuterhochbeet bereit und gibt Hinweise und sachkundige Erläuterungen zur Anwendung von Heilkräutern im Hausgebrauch.