Im Club Galletti in der Jüdenstraße 44 in Gotha findet das Deutschland-Quiz statt.

Gotha. Der Verein Bürger Europas ist mit seiner Quiz-Veranstaltung am 9. März in Gotha zu Gast.

Knifflige Fragen: Deutschland-Quiz im Gothaer Klub Galletti

Eine bundesweite Veranstaltungsreihe des Vereins Bürger Europas ist am 9. März in Gotha zu Gast. Im Klub Galletti haben die Besucher, ausgestattet mit einem Ted-Abstimmsystem, von 14 bis 16 Uhr die Gelegenheit, in einem informativen und unterhaltsamen Quiz viel Neues über ihre Region, den Alltag in Deutschland und Deutschlands Rolle in Europa zu erfahren, teilen die Veranstalter mit.

Mit Unterstützung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat führe der gemeinnützige Verein dieses Jahr seine Quiz-Veranstaltungen unter dem Titel „Kennen Sie Deutschland?“ fort. Bundesweit sei der Verein wieder unterwegs, um mit den Gästen auf eine spielerische, interaktive Art Wissen über ihre Heimat, die Region und das Leben in Deutschland zu vermitteln.

Der Verein Bürger Europas hat nach eigenen Angaben allein in den vergangenen vier Jahren in ganz Deutschland über 1000 derartige Veranstaltungen durchgeführt. Welche drei Erfindungen und Weltneuheiten stammen aus Thüringen? – a) Schultüte, Gartenzwerg, Zahnbürste; b) Reißzwecke, Pappteller, Ohropax oder c) Dübel, Dauerwelle, Motorsäge – solche Fragen seien oft gar nicht so leicht zu beantworten.

Quiz „Kennen Sie Deutschland?“ des Vereins Bürger Europas am 9. März, 14 Uhr, Seniorenbegegnungsstätte Klub Galletti, Jüdenstraße 44 in Gotha