Kölner Theologe hält Vortrag in St. Margarethen Gotha

Ein Fachmann für heiteres Fachwissen tritt am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr in der Gothaer Margarethenkirche an. Manfred Lütz, Theologe, Facharzt, Psychotherapeut und Leiter des Alexianer-Krankenhauses in Köln, wird die diesjährige Predigtreihe „WortSpiel 2020“ zum Thema „Freude“ eröffnen.

Sein Beitrag, zwischen Predigt und kabarettistischem Vortrag angesiedelt, behandelt die Frage „Wie Sie unvermeidlich glücklich werden“. Dies passt in eine Folge zugespitzter Buchtitel wie „Irre! Wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen“, oder auch „Lebenslust: Wider die Diät-Sadisten, den Gesundheitswahn und den Fitness-Kult“.

In Bonn geboren und in dortiger Umgebung lebend, kann man Lütz als ein Urgestein rheinischen Humors bezeichnen. So verwundert es nicht, dass er in seinen Vorträgen und Büchern fundiertes Fachwissen auf solch charmante und umwerfende Art herüber bringt, dass einem fast das Lachen im Hals stecken bleibt.

Aber auch im sozialen Bereich ist Manfred Lütz seit Jahren engagiert. So gründete er bereits 1981 eine integrative Jugendgruppe, in der behinderte und nichtbehinderte Jugendliche und Erwachsene zusammenwirken, ganz auf sich alleine gestellt. Es verwundert deshalb nicht, dass Lütz als Zusage für seinen Vortrag in Gotha zur Bedingung gemacht hat, dass er auch hier mit Jugendlichen ins Gespräch kommen könne. Er wird deshalb am Montag nach seinem Auftritt in der Margarethenkirche, also am 16. März vormittags, im Gustav-Freytag-Gymnasium Gotha-Siebleben vor Schülern der 11. und 12. Klassen sprechen und danach mit ihnen diskutieren.

Der Gottesdienst am frühen Sonntagabend in der Margarethenkirche wird musikalisch umrahmt von Ralf Benschu (Saxofon), Christoph Gottwald (Bass), dem Bachchor Gotha und dem Kinderchor „Lebensgeister“ der evangelischen Grundschule Gotha, an der Orgel und unter der Leitung von Jens Goldhardt.

Nächster Vortagstermin: Sonntag, 17. Mai, um 17 Uhr: Margarethenkirche Gotha. Landesbischof Friedrich Kramer: „Machen Sie keine Veranstaltungen, die Sie nicht selbst auch besuchen würden“.