Körperliche Auseinandersetzung an Tankstelle in Gotha

Gotha. Stark alkoholisierter Mann ist uneinsichtig und wird handgreiflich.

Weil er eine Telefonkarte nicht reklamieren konnte wurde ein 42-Jähriger handgreiflich gegenüber einer Verkäuferin und dem Besitzer einer Tankstelle in der Eschleber Straße in Gotha. Der laut Polizeimeldung stark alkoholisierte Mann wurde des Geländs verwiesen, kam dem aber nicht nach. Auch gegen die hinzugerufenen Polizisten leistete der Mann Widerstand, so dass er in Gewahrsam genommen wurde. Verkäuferin und Tankstellenbesitzer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Mann muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

