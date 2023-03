Komitee der Europeade zur Tagung in Gotha

Gotha. Im Vorfeld werden die Veranstaltungsorte besucht. Die Mitglieder kommen aus mehr als zehn europäischen Ländern.

Traditionell besuchen die Mitglieder des Internationalen Europeade-Komitees im Vorfeld einer Europeade die Gastgeberstadt, teilt der Thüringer Landestrachtenverband aus Wechmar mit. Gotha ist vielen der Mitglieder aus dem Jahr 2013 noch bestens bekannt und so werden 22 Mitglieder erwartet, die vom Freitag, den 31. März, bis Sonntag, den 2. April, in Gotha einkehren.

Die Mitglieder des Komitees aus mehr als zehn europäischen Ländern werden in Gotha die Orte besuchen, wo die 58. Europeade stattfinden wird. Mit dabei ist auch das Regieteam unter Leitung von Hilde Gielis, die sich im Stadion und am Hauptmarkt informieren werden, was in Gotha vorgesehen ist, um fünf Tage lang die europäische Kulturwelt zu begeistern.

Tagungen finden im Hotel am Tierpark statt

Der Präsident des Internationalen Europeade- Komitees, Rüdiger Heß, Bürgermeister der hessischen Kleinstadt Frankenberg am Edersee, wird die Komitee-Sitzungen in Gotha leiten. Das Komitee hat dabei das Hotel am Tierpark als Sitz für die Tagungen auserkoren, wo auch während der Festtage das Europeade-Komitee sein Domizil aufgeschlagen hat.

Am Samstag bittet Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) zur Tagung ins Rathaus. Organisiert wird die 58. Europeade vom 12. bis 16. Juli 2023 in Gotha von einem kleinen lokalen Organisationsteam unter Federführung des Oberbürgermeisters und Landesvorsitzenden.

Unterstützt wird dieses Team von Ehrenamtlichen des Landestrachtenverbandes, Mitarbeitern der Kulturstadt und der Stadtverwaltung Gotha, dem Team des Volkspark-Stadions sowie vielen Vereinen und Freiwilligen aus Unternehmen.