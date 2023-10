An der Ochsenwiese in Tambach-Dietharz kommt es immer wieder zu Verschmutzung und Ruhestörung.

Tobias Leiser fühlt sich an seine eigene Jugend erinnert. Er sieht die Gemeinde in der Pflicht, sich konstruktiv mit dem Problem auseinanderzusetzen.

Ich kann den Frust der Anwohner der Ochsenwiese verstehen. Da ich mich aber auch noch gut an meine Teenagerzeit erinnere, kann ich ganz gut nachvollziehen, warum es die Jugendlichen nicht in den Tambach-Dietharzer Jugendclub zieht. Anstatt nun nur zu meckern und die Polizei einzuschalten, sollte man lieber nach Lösungen suchen.

Auch in meinem Heimatdorf gab es einen Club. Unsere Clique verstand sich nicht mit der Gruppe dort, und so trafen wir uns im Park. Irgendwann reichte es uns, und wir suchten uns unseren eigenen Club: ein altes Güllepumpwerk weitab vom Dorf. Die Gemeinde unterstütze das – zumindest in Form einer Tür und Plexiglasfenstern. Den Rest stemmten wir selbst.

Tobias Leiser ist Volontär in der Lokalredaktion Gotha Foto: Malte Hahs / Funke Medien Thüringen

Nun nahm es mancher von uns auch nicht so genau mit der Sauberkeit im Park. Schmiererein oder Müll sollten nicht zurückbleiben; Anwohner sollten nicht belästigt werden. Aber man kann sich nicht aus der Affäre ziehen und die Gruppe auf den Club verweisen. Lösen lässt sich das Problem jedoch nur, wenn auch beide Seiten dazu bereit sind. Steht nicht irgendwo zufällig ein Güllepumpwerk leer?