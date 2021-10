Kommunaler Abfallservice Gotha: E-Mails bevorzugt

Landkreis. Der KAS ist in den nächsten Tagen nur eingeschränkt telefonisch erreichbar. Unter dieser Adresse können sich Kunden melden.

Bis zum 11. Oktober ist der Kommunalen Abfallservice (KAS) nicht durchweg telefonisch erreichbar, informiert das Landratsamt. Der Grund ist ein erfreulicher: Der KAS profitiert vom Breitbandausbau in der Gemeinde Georgenthal. Um Störungen in der Telefonverbindung zuvorzukommen, ist der KAS vor allen per E-Mail erreichbar.

Anliegen per E-Mail senden an info@abfallservice-gotha.de