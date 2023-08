Komödie zum Kino im Kurpark

Bad Tabarz. Der Bad Tabarzer Förderverein zeigt im Kurpark Winkelhof den Film „Caveman“.

Der Kinosommer geht am Mittwoch, 16. August, in Bad Tabarz weiter. Auf der Leinwand der Bühne im Kurpark Winkelhof wird ab 21.30 Uhr der Streifen „Caveman“ gezeigt. Die Komödie von Laura Lackmann ist Anfang dieses Jahres in die Kinos gekommen. Sie basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Rob Becker. Der Plot geht kurz gesagt so: Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Wie sich die Geschlechter an alten Klischees und modernen Vorhaben abarbeiten, das will dieser Film unterhaltsam verdeutlichen. Der Tabarzer Förderverein veranstaltet den Kinosommer im Kurpark Winkelhof und zeigt ausgewählt Filme. Dazu bietet der Verein unter anderem fair gehandelte Getränke an. Bad Tabarz ist eine Fair-Trade-Gemeinde.