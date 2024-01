Zeugenaufruf Komplette Einnahmen futsch: Unbekannte brechen in Gotha in Verkaufswagen ein

Gotha/Wangenheim Diebe sind in einen Verkaufswagen eines Unternehmens aus dem Kreis Gotha eingebrochen. Sie ließen das ganze Kassensystem mitgehen.

Bislang unbekannte Diebe haben sich an einem Verkaufswagen in Gotha vergangen. Das mobile Geschäft des Landwirtschaftsbetriebes Jorek aus Wangenheim stand am Mittwoch (3. Januar) auf dem Parkplatz des Roller-Möbelmarktes. Dort sei in den Wagen eingebrochen worden, teilte das Unternehmen bei Facebook mit.

Die Täter hätten sich zwischen 16.45 und 16.55 Uhr gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum verschafft, indem sie die linke Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen hätten. Daraufhin stahlen sie den Angaben zufolge das Kassensystem samt der Tageseinnahmen. Zur Höhe des Schadens machte das Unternehmen aus Wangenheim keine Angaben.

Nun sucht der Landwirtschaftsbetrieb Zeugen: „Sollte Ihnen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen sein, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Gotha unter folgender Telefonnummer: 03621 780

oder direkt an uns: 0174 6031322.“ Das Unternehmen hofft auf zahlreiche sachdienliche Hinweise.

