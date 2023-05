Konkurrenz für Brychcy: SPD Waltershausen nominiert Kandidaten

Waltershausen. Die Sozialdemokraten blicken auf die Bürgermeisterwahl in Waltershausen und die Landtagswahl 2024 voraus.

Die SPD Waltershausen hat die Kandidaten für die Wahlen 2024 nominiert. Georg Maier geht erneut bei den Landtagswahlen ins Rennes. Marco Wölk will Bürgermeister in Waltershausen werden. Der 53-jährige Automaten-Techniker ist seit drei Legislaturen Mitglied des Stadtrats und Fraktionsvorsitzender. „Waltershausen, vor allem die Ortsteile, haben in der Entwicklung noch einiges aufzuholen, was in den Nachbarorten längst passiert ist“, so Wölk mit Blick auf Bad Tabarz.