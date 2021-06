Einen Probelauf der Kinder-Rallye gab es bereits im Mai. Zwei Kinder schauen sich die Aufgaben an der ersten Station der Rallye durch Siebleben an.

Gotha. Die Gemeindediakonin von Siebleben organisiert zwei Kinder-Rallyes durch den Ort. Weitere Aktionen sind für den Sommer geplant.

Abwechslungsreiche Beschäftigungen für Kinder zu finden, fällt Familien nicht immer leicht – gerade in der Pandemie wenn Vieles corona-bedingt ausfällt oder geschlossen hat. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Siebleben will Mütter und Väter entlasten und für etwas Freizeitspaß sorgen. Gemeindediakonin Jana Walther organisiert in den kommenden Wochen zwei Kinder-Rallyes in dem Gothaer Vorort. Zu verschiedenen Mottos schickt sie Familien auf eine kontaktlose Schnipseljagd durch Siebleben.

„Ich haben überlegt, was ich jetzt trotz der Einschränkungen machen kann“, sagt Jana Walther. Mit der Kinder-Rallye war schließlich eine Idee gefunden. Das Konzept ist einfach: In der Kirche liegen Laufzettel aus, die zu Stationen führen, an denen am Wochenende kleine Aktivitäten angeboten werden.

Samstagnachmittag, ab 15 Uhr, geht es für die Teilnehmer los. Wer alle Stationen abgelaufen hat, bekommt einen Zahlencode, mit dem sich bis Sonntagabend ein Gewinn aus einer Schatzkiste in der Kirche holen lässt. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Stationen können in loser Reihenfolge abgearbeitet werden, um Warteschlangen zu vermeiden.

Freiwillige bauen Stationen im Ort auf

Im Mai hat Jana Walther bereits einen Probelauf der Kinder-Rallye zum Thema „Tierweltgeschichten“ gestartet. Den ersten Teilnehmenden habe es gut gefallen, so die Diakonin. Jetzt hofft sie auf noch mehr Familien, die sich an der Rallye beteiligen. Dabei soll es um „Geschichten im, auf und am Wasser“ am 19. und 20. Juni, sowie um „Mutige Frauen und Männer“ am 17. und 18. Juni gehen. Die Aktivitäten sind für Kinder und Jugendliche von zwei bis zwölf Jahren geeignet.

Zudem braucht es Ehrenamtliche für die Stationen, die an Fenstern, Türen, in Höfen oder in Gärten aufgebaut werden sollen. Sie können Geschichten erzählen, Rätsel gestalten oder Spiele aufbauen. Dabei können sich auch Ortsvereine beteiligen.

Ähnlich funktionierte bereits im vergangenen Jahr der lebendige Adventskalender in Siebleben. An jedem der 24 Dezembertage bis Heiligabend wurde zu einem anderen Haushalt eingeladen, der corona-konform kleine Beschäftigungen und Besinnliches anbot. Dabei habe sich gezeigt, dass die Siebleber trotz Abstandsgebot viel Wert auf ihre Gemeinschaft legen.

Dass der Kontakt zu den jungen Gemeindemitgliedern in den Monaten des Lockdowns nicht abbrach, liegt daran, dass ebenso wie normale Andachten auch Kindergottesdienste weiter stattfinden durften. Angesichts der noch unsicheren Bestimmungslage ist noch nicht klar, in welchem Umfang es ein Sommerferienprogramm der Kirchgemeinde geben wird. Gerne würden Verantwortlichen mehr planen.

Junge Erwachsene der Kirchgemeinde können sich jedoch schon auf den 14. August freuen. Für diese Tag ist ein Wohnzimmerkonzert im Park des Kirchgartens in Siebleben geplant.

Die Kinder-Rallye findet am 19. und 20. Juni zum Thema „Geschichten im, auf und am Wasser“, sowie am 17. und 18. Juli zu „Mutige Frauen und Männer“ in Siebleben statt.