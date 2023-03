Kontobücher und Akten der Gothaer Brauereigeschichte

Gotha. Pia Kollmar hat Dokumente der Arnoldischen Bierbrauerei dem Stadtarchiv Gotha übergeben.

Oettinger geht, doch Brauerei-Akten bleiben in Gotha. Bekanntlich hat der Konzern den Gothaer Brauereibetrieb in der Leinastraße an die Münchner Paulaner-Gruppe verkauft. Im Dezember 2022 ist von der Vorsitzenden des Beirates und Mehrheitsgesellschafterin der Oettinger Brauerei GmbH, Pia Kollmar, der Dokumentenbestand der Arnoldischen Bierbrauerei der Stadt Gotha übergeben worden. Sie wolle damit der geschichtsbewussten Stadt Gotha ihre Wertschätzung und ihren Dank für die 30-jährige Zusammenarbeit aussprechen, sagen Stadtarchivarin Julia Beez und Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), als sie diese Woche davon berichten.

Die Unterlagen seien vor einigen Jahren in Nebengebäuden der Brauerei gefunden und seither im dortigen Firmenarchiv gelagert worden. Julia Beez spricht von einem umfassenden Fundus und einer Bereicherung der Gothaer Wirtschaftsgeschichte. Der Sammlungsbestand umfasst etwa 60 Kontobücher aus dem Zeitraum 1916 bis 1945. Ergänzt werden diese von etwa drei laufenden Metern Einzelakten, die ebenfalls die Finanzen der Arnoldischen Brauerei betreffen und Geschäftskorrespondenzen mit anderen Thüringer Brauereien sowie Hypotheken und Pachtverträge enthalten. Diese Einzelakten reichen zeitlich von der Weimarer Republik bis zur frühen DDR-Zeit.

Von der Breiten Gasse über Brauhaus- zur Leinastraße

Die erste fabrikmäßig betriebene Brauerei in Gotha gründete 1835 Braumeister Johann Leonhard Rühl in der Breiten Gasse. In Folgejahren wurde sie von Wilhelm Köllner und dann Wilhelm Bühner übernommen. Bühners Witwe und Carl Christian Arnoldi, Mitglied der Gothaer Kaufmannsfamilie und Neffe Bühners, führten sie unter dem Namen Arnoldi & Bühner. Begünstigt durch das Anlegen der heutigen Brauhausstraße entstand dort 1903/04 die Arnoldische Bierbrauerei. Um nach dem Ersten Weltkrieg fortbestehen zu können, fusionierte sie 1923 als GmbH mit der Aktienbrauerei Eisenach, der Steigerbrauerei Erfurt sowie mit einer Mälzerei aus Langensalza. Sie wurde 1948 verstaatlicht und zog 1973 in die Leinastraße.

Der Sammlungsbestand dokumentiere eine Zeit tiefer Umbrüche, stellt Beez fest. Ein Teil der Unterlagen bedürfe zunächst einer Reinigung und Restaurierung. Anschließend werde der Bestand im Stadtarchiv erschlossen, verzeichnet und stehe schließlich der stadtgeschichtlichen Forschung zur Verfügung.