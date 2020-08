Torstaen Cramer fährt am 19. August auf der Linie A und sagt, erfahrungsgemäß betritt nur eine Handvoll Fahrgäste im Laufe einer Schicht des Bus ohne Maske. Ihn schützt eine durchsichtige Kunststoffolie.

Kontrollen in Gotha: Fast alle mit Maske im Bus

Um 8.50 Uhr am Mittwoch steht Hans-Peter Bernd mit seinem Bus der Firma Wollschläger in der Wendeschleife an der Seeberger Landstraße unterhalb des Autohauses. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.