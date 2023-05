Konzept für Reinhardsbrunn gesucht

Friedrichroda. Fachtagung im Berghotel Friedrichroda will Strategien zur zukünftigen Entwicklung von Schloss und Park Reinhardsbrunn finden und entwickeln

Wie sollen Schloss und Park Reinhardsbrunn in Zukunft genutzt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Freitag, 9. Juni, eine Fachtagung im Berghotel Friedrichroda. Die Teilnehmer wollen eine Entwicklungsstrategie für Schloss und Park Reinhardsbrunn entwickeln, kündigt Thüringens Kulturstaatssekretärin Tina Beer (Linke) an: „Ziel ist eine nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Entwicklung des Ensembles.“ Fachleute verschiedener Aufgabenfelder sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft, von Vereinen, Verbänden und Behörden sowie der Bürgerschaft würden zu der eintägigen Konferenz erwartet.

Der Freistaat hatte das Schloss in einem bundesweit einmaligen Prozess 2021 erfolgreich enteignet, seither mit staatlichen Mitteln nutzungsneutral gesichert und umfassende Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die Suche nach einer nachhaltigen und wirtschaftlich tragfähigen Entwicklungsstrategie für diese historisch bedeutende Liegenschaft sei der konsequente nächste Schritt. Beer: „Es ist uns als Landesregierung ein großes Anliegen, dass die Geschichte dieses kulturhistorisch einzigartigen Ortes nun endlich neu und zukunftssicher geschrieben wird, damit er auch für kommende Generationen erhalten bleibt.“ Mit der Durchführung des Gesamtprozesses und des Managements der Tagung habe der Freistaat seine Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) beauftragt.

„Unser Unternehmen verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit historisch bedeutsamen Denkmalen und Bauwerken“, sagt LEG-Geschäftsführerin Sabine Wosche im Vorfeld der Tagung. „Wir freuen uns, mit unserer Expertise die Zukunft von Schloss Reinhardsbrunn mitgestalten zu können.“