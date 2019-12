Das Kreiskirchenorchester (Leitung Regionalkantor Johannes Götze) wirkt beim Konzert am kommenden vierten Advent in Behringen mit.

Behringen. Mehr als hunderte Mitwirkende singen und musizieren am vierten Adventssonntag in Behringen.

Konzert am vierten Advent

Konzert trifft Gottesdienst. Unter dieser Maßgabe treten am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, Chöre der Region im Kulturhaus Behringen auf. Beginn ist 14 Uhr. Dazu werden mehr als hundert Mitwirkende erwartet. Es haben sich der Kirchenchor Friemar, der Regionalchor Herbsleben/Gräfentonna/Großfahner, Gospelchöre aus Friemar und Behringen, der Kirchenchor Sonneborn und der Chor der Emmaus-Gemeinde angesagt. Sie werden vom Orchester und Gitarrenensemble des Kirchenkreises Gotha begleitet. Die Leitung hat Kantor Johannes Götze. Am Rande des Konzertes will sich Claudia Andrae um die Betreuung der Kinder kümmern, teilen die Organisatoren mit.

Der Eintritt ist frei. Mit einer Spende soll die soziale Einrichtung „Liora“ der Diakonie in Gotha unterstützt werden.