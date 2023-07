Konzert im Augustinerkloster

Gotha. „Frau Musica“ singt im Kreuzgang des Augustinerklosters Gotha Renaissance-Musik der Lutherzeit

„Frau Musika singt“, heißt es am Freitag, 14. Juli, im Augustinerkloster Gotha. Im Kreuzgang werden Sabine Loredo Silva (Gesang) und Ulf Dressler (Lauteninstrumente) ein Konzert geben, Beginn ist 18 Uhr. Die zwei Künstler wollen im Kreuzgang des Augustinerklosters Lieder aus der Lutherzeit präsentieren, Kompositionen von Ludwig Senfl, Adrian Willaert, Martin Luther, Hans Neusidler und anderen Zeitgenossen. Geistliches Liedgut, Liebeslieder, Romanzen werden erklingen. Das Duo für Gesang und Lauteninstrumente will mit seinem Konzert die Zuhörer in die musikalische Welt der Renaissance entführen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.