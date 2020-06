Konzert mit Oldies im Brauhaus-Biergarten in Friedrichroda

Konzerte sind in Corona-Zeiten selten geworden. Am Samstagabend aber spielte Thomas Kleber im Biergarten des Brauhauses in Friedrichroda. Er war als Schlagzeuger und Sänger einst Mitbegründer der Band Atlantis. Später lernte der Waltershäuser Gitarre und startete mit Rockmusik sowie Klängen der 1960er- und 1970er-Jahre sein Soloprojekt Tommys Live-Musik, mit dem er nun in Friedrichroda gastierte. Im nächsten Biergarten-Konzert im Brauhaus bieten Coco und Friends am 27. Juni, 18 Uhr, Schlager und Oldies.