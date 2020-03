Aquabella gibt am 7. März 2020 ein Konzert in Neudietendorf.

Neudietendorf. Das weibliche Vokalensemble Aquabella tritt am 7. März in Neudietendorf auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert von Frauen für Frauen – und Männer

Mit Aquabella tritt am Samstag, 7. März, eines der renommiertesten weiblichen Vokalensembles Deutschlands in Neudietendorf auf. Die seit über 20 Jahren bestehende Gruppe aus fünf Solistinnen hat sich mit traditioneller Vokalmusik aus aller Welt ein einmaliges Repertoire in 20 Sprachen angeeignet.

Das Konzert, das der Krügerverein Neudietendorf organisiert hat, beginnt um 19.30 Uhr im Saal der Brüdergemeine in der Kirchstraße 13 in Neudietendorf. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es für 17 Euro im Vorverkauf in der Krügervilla und im Edeka-Markt in Neudietendorf. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro. Eine vorherige Reservierung ist unter Telefon: 036202/2 61 78 möglich.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.kruegerverein.de.