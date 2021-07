Konzert zum Orgelsommer in Waltershausen

Waltershausen. Die Konzert-Organistin Ann-Helena Schlüter aus Würzburg musiziert in Waltershausen zum Thüringer Orgelsommer.

Die Konzert-Organistin Ann-Helena Schlüter aus Würzburg spielt am Samstag, 10. Juli, 19.30 Uhr, auf der Trost-Orgel in der Stadtkirche in Waltershausen. Die Musikerin ist nicht nur eine mit Preisen und Auszeichnungen gekürte Interpretin, sondern auch Komponistin. Neben Werken von Bach und Brahms werden eigene Kompositionen beim Konzert im Thüringer Orgelsommer erklingen.

Die Deutsch-Schwedin ist laut Ankündigung eine der vielseitigsten Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen ihrer Zeit. Als Pianistin konzertiert sie weltweit seit 2010. Sie komponiert etwa Werke für Orchester, Orgel, Klavier, Klavierkonzerte und Chor. Als Organistin konzertiert sie seit 2016.

Karten für zehn Euro an der Abendkasse, geöffnet eine halbe Stunde vor Beginn