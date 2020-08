Konzertabsage im Kunstforum Gotha

Bérangère Palix, die Chansons von Edith Piaf und Jacques Brel interpretiert, wird nicht in Gotha auftreten. Ihr Konzert gemeinsam mit dem Gitarristen Stephan Bienwald, das am 1. September begleitend zur aktuellen Ausstellung im Kunstforum stattfinden sollte, musste sie krankheitsbedingt leider absagen, teilt die Kultourstadt Gotha als Veranstalter mit. Ein Ersatztermin für das Konzert sei derzeit nicht bekannt.

Die aktuelle Ausstellung „Lebensräume“ mit Werken von Elena Timtschenko ist noch bis zum 20. September im Kunstforum Gotha in der Querstraße 13 -15 zu sehen. Geöffnet ist die Schau von Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt in die Ausstellung kostet vier Euro, ermäßigt drei Euro.