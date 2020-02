Konzerte unter Tage in der Marienglashöhle in Friedrichroda sind ein Erlebnis.

Friedrichroda. Ein Musical, Udo-Lindenberg-Coverrock und Irish Folk stehen auf dem Programm in Marienglashöhle in Friedrichroda.

Zum nächsten Konzert unter Tage in der Marienglashöhle sind am 22. Februar um 18 Uhr „Studio W.M.“ aus Chemnitz zu Gast und präsentieren Musical-Höhepunkte. Das kündigt das Kuramt Friedrichroda an. Die mit mehreren Hundert Kerzen erleuchtete Marienglashöhle mache das Konzert zum Erlebnis. Aufgeführt werden Ausschnitte aus dem Programm „Musicalgala 2020“.

Weitere Konzerte unter Tage werden am 31. März um 18 Uhr mit „Vize-Udo & die Panikkomplizen“ – einer Udo-Lindenberg-Coverband – sowie am 25. April um 19 Uhr mit An Beal Bocht und Irish Folk – das Beste von der Grünen Insel – geboten. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Friedrichroda.

Während der Konzert-Sommerpause in der Marienglashöhle gebe es dennoch viel zu erleben in Friedrichroda. So findet am 6. Juni „In Cantare“, das Chorfestival im Kurpark, statt. Einen Tag später wird an gleicher Stelle zum Kinderfest eingeladen. Ein Kleinkunstfestival steht am 4. Juli im Bergtheater Friedrichroda auf dem Programm und am 1. August das Stadtfest im Kurpark. Das Musical „Laroronja“ wird am 14. und 15. August im Bergtheater aufgeführt.

Den kompletten Veranstaltungskalender der Stadt Friedrichroda und ihrer Vereine gibt es auf www.friedrichroda.de.