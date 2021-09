Konzertsaison im Kurpark Friedrichroda endet

Friedrichroda. Beendet wird am Wochenende die Konzertsaison im Friedrichrodaer Kurpark. Am Nachmittag gibt es Blasmusik und am Abend Rock und Pop zu hören.

An diesem Wochenende endet die Konzertsaison im Friedrichrodaer Kurpark. Zum Abschluss gibt es noch einmal Blasmusik vom Feinsten. Am Samstag, 4. September, spielen ab 14 Uhr die Oehrenstocker Musikanten auf. In den Abendstunden wird es dann rockig mit Christiane & Band.

Die Oehrenstocker Musikanten gehören der ältesten Blaskapelle im Ilmkreis an, die seit 1983 besteht. Neben Märschen, Polkas, Walzer und volkstümlichen Weisen erklingen auch moderne Rhythmen und Medleys bekannter Interpreten.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um 18 Uhr heizt die Thüringer Gruppe „Christiane & Band“ dem Publikum ein. Am Buschmann-Pavillon werden Hits aus Rock und Pop bis hin zum deutschen Schlager dargeboten. Auch eigene Songs gehören mit zum Repertoire. Das Motto der sechs Musiker: Musik ist die Sprache der Leidenschaft. Und die wollen sie ihrem Publikum zum Besten geben.

Am Sonntag, 5. September, findet das vorletzte Frühkonzert in dieser Saison in Finsterbergen statt. Um 10.30 Uhr spielt die Heimatkapelle Finsterbergen, die sich in den vergangenen Jahren eine große Fangemeinschaft auch über die Kreisgrenzen hinaus geschaffen hat, auf der Bühne im Kurpark Hüllrod. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, das teilte das Kur- und Tourismusamt mit.