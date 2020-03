Kosmetik-Rose geht aus Gotha auf die Reise

Ein modernes, aber unauffälliges Gebäude in der Gleichenstraße der Kreisstadt und damit im Gewerbegebiet Gotha-Ost: Die großen Glasflächen im Parterre sind milchig, nur eine stilisierte Rosenblüte ist hineingraviert und der Schriftzug „Love Rose - glow your Skin“ erscheint, eingefügt in ein dezent gestaltetes, aber einprägsames Logo. Der Text bedeutet so viel wie: man möge seine Haut zum Strahlen bringen. Damit ist ein strahlender Teint gemeint.

Und hier in der Gleichenstraße 47 ist auch wirklich drin, was draußen dransteht. Hinter den Milchglasscheiben wird verpackt und präsentiert, verkauft und vor allem produziert. Luise Grebbin und Jasmin Windisch haben hier ihre „Love Rose Cosmetics GmbH & Co. KG“ eingerichtet. Die beiden jungen Frauen stammen aus der Pfalz, haben 15 Jahre in der Kosmetik-Branche gearbeitet und wollten etwas Eigenes, vor allem etwas Neues anbieten. Das ist zunächst die „Beauty Rose“. Sie enthält viele Stoffe wie Kakaubutter, Sheabutter, Camu-Camu-Beere und Cranberry, aber keine Parabene, Silikone, Paraffine und Mikroplastik. Ihre Rose sei, sagen die Gründerinnen, ein Naturprodukt.

Schon in kurzer Zeit bei 15 Messen vertreten

Sie haben Fanpost für ihr Produkt, die sie unter anderem auf der Homepage „loverosecosmetics.com“ wiedergeben. Darin werden Wirkung und einfache Handhabung gelobt. Die Rose soll man mit warmem Wasser befeuchten und mit kreisenden Bewegungen über die Gesichtshaut streichen. Die entstandene Maske solle dann mindestens drei Minuten einwirken und danach gründlich mit warmem Wasser vom Gesicht gespült werden. Die Verpackung sei wasserabweisend, darin könne man die Beauty-Rose wieder trocknen lassen. Durch den häufigen Gebrauch wird Verpackungsmüll gespart. Ist die Rose nach etwa 30 Anwendungen verbraucht, bleibt nur festes Papier. Mit dem Produkt haben Grebbin und Windisch seit Herbst 15 Messen besucht und jedesmal Verkaufserfolg gehabt. Inzwischen sind weitere Produkte dazu gekommen, darunter Cremes, die Seide statt Silikon beinhalten.

Jasmin Windisch (links) und Luise Grebbin zeigen die Rose unverpackt. Foto: Peter Riecke

Doch der Weg dahin war nicht glatt. Auf Gotha kamen die Frauen, weil Luise Grebbins Gatte Sebastian für die Firma Storck in Ohrdruf arbeitete und sie die Region dadurch kennen lernten. Für die Räume in der Gleichenstraße schlossen sie einen Mietvertrag mit dem Gerüstbauer Silvio Schneider ab, zunächst per Handschlag, wie sie sich dankbar erinnern. Sie sagen, sie seien in Gotha mit offenen Armen empfangen worden. Ein Satz, den der Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), der in die Firma im Rahmen seiner Wirtschaftsbesuche kam, gern hört.

Schwierigkeiten überwunden

Doch dann begannen Schwierigkeiten. Ein Dienstleister lieferte nicht die richtige Qualität der Ausgangsmasse. Sie mussten sich entscheiden, die Produktion der zu großen Teilen in Handarbeit entstehenden Rosen ganz nach Gotha zu verlagern.

Sebastian Grebbin konstruierte eine Maschine, doch die erste Charge hatte Luftblasen im Produkt. Der zweite Anlauf gelang. Das wurde Zeit, denn Grebbin und Windisch mussten ihren Erfolg bei den Messen umsetzen. Sie hatten für das Startkapital eine Eigentumswohnung und eine Erbschaft zu Geld gemacht. Ohne vollen Einsatz und persönliches Risiko kein Erfolg, so der Gedanke. Inzwischen laufen Vertrieb und Werbung auf allen Kanälen. Sie sind im anspruchsvollen Kosmetik-Handel gelistet, und eine Jury nahm ihr Produkt neben denen großer Konzerne in einen Fernseh-Einkaufskanal auf. In Netzwerken wie Instagram und Pinterest folgen ihnen rund 30.000 Menschen.

Im Team sind nun neun Personen, sieben Frauen und zwei Männer, die zusammenhalten. Dadurch hoffen sie auch, die Corona-Krise zu überstehen. Die Absage von Messen schmerzt, doch entmutigt sie nicht. Eine neue Werbekampagne wird vorbereitet. Unter dem Titel „Beauty time“ gibt es die ersten eigenen Kosmetik-Studios.