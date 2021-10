Kräuter haben heilsame Wirkung. Das will der Kneipp-Verein Bad Tabarz-Brotterode bei einer Kräuterwanderung vermitteln.

Kräuter am Wegesrand

Bad Tabarz. Welche Kräuter wachsen in der freien Natur, das stellen Mitglieder des Kneipp-Vereins Bad Tabarz-Brotterode bei einer Wanderung vor.

Auf eine Kräuterwanderung mit dem Kneipp-Verein Bad Tabarz-Brotterode können sich interessierte Wanderfreunde und Kneippianer am Donnerstag, 14. Oktober, aufmachen. Treffpunkt ist um 16 Uhr das Kräuterbeet an der Touristinformation Bad Tabarz, in der Lauchagrundstraße 12a.

Von dort aus geht es nach einer kurzen Einführung über das Reich der Kräuter - dabei kann man riechen und schmecken - raus in die Natur. Die Vereinsmitglieder erklären die heilsame Wirkung von Kräutern, für welches Leid ein Kraut gewachsen ist und zeigen am Wegesrand die verschiedenen Wildkräuter. Erwachsene zahlen eine Gebühr von fünf Euro. Die Wanderung dauert knapp zwei Stunden.