Kräuter, Fotokniffe und Gesundheitstipps

Treffpunkt für die Führungen ist am Infozentrum Kukuna in Bad Tabarz.

Bad Tabarz. Drei Themenwanderungen am Donnerstag, 27. August, mit Start in Bad Tabarz.

Die heilsame Wirkung von Kräutern gehört zur Sommerfrische, meint das Kuramt des Kneipp-Kurortes Bad Tabarz und empfiehlt eine Exkursion mit Kräuterexpertinnen des Kneipp-Vereins Bad Tabarz/ Brotterode. Treffpunkt ist am Donnerstag, 27. August, 16 Uhr, am Kräuterbeet an der Touristinformation in Bad Tabarz an der Lauchagrundstraße 12a. Die Exkursion dauert der Mitteilung zufolge eineinhalb bis zwei Stunden. Für Erwachsene werde eine Gebühr von fünf Euro fällig.

Bereits am frühen Donnerstagvormittag, 9 Uhr, am Kulturzentrum Kukuna in der Lauchgrundstraße 12a beginnt eine Fotowanderung mit Sebastian Spelda. Es gehe um das Fotografieren fließenden Wassers, um Lichtstimmungen im Wald und den Inselsberg aus interessanten Perspektiven. Die Wanderung dauere etwa sechs Stunden, wird weiter angekündigt. Unter www.sebastianspelda.de könne man sich via internet anmelden. Die Teilnahme ist auf sechs Personen begrenzt.

Festes Schuhwerk, eine Trinkflasche und etwas Proviant sollte mitbringen, wer sich am 27. August, 14 Uhr, vom selben Ausgangspunkt auf eine Rundwanderung mit Udo Trutschel begibt. Die Wanderung mit Gesundheitstipps dauere etwa drei bis vier Stunden. Man könne sich in der Touristinformation Bad Tabarz, unter Telefon: 036259/5600 oder im Gesundheits-, Sport- und Familienbad Tabbs am Schwimmbadweg 10 sowie direkt bei Udo Trutschel unter 036259/6730 anmelden.