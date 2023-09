Kräuterkunde und Kletter-Tipps in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Mit der „Apotheke am Wegesrand“ und Sicherungstechniken für Felskletterer stehen in Bad Tabarz zwei Termine in den kommenden Tagen an.

Im Kurort stehen in den nächsten Tagen zwei Veranstaltungen an: Zu einer Kräuterexkursion lädt der Kneippverein am Donnerstag, 7. September. Kräuterexpertin Katrin Thor übernimmt die Leitung. Auf dem Weg gilt es die „Apotheke am Wegesrand“ zu entdecken. Treffpunkt ist laut Ankündigung 16.30 Uhr am Theodor-Neubauer-Park 3, die Gebühr beträgt 5 Euro.

Sportlich geht es am Samstag, 9. September, ab 10 Uhr, beim Klettereinführungskurs zu. Der Kurs richtet sich an Kletterer, die wenig bis keine Erfahrungen am Fels haben. Es werden Sicherungstechniken und -standards gelehrt. Interessenten ab zwölf Jahren können teilnehmen. Treff ist in der Lauchagrundstraße 12a. Ausrüstung und Imbiss sind im Preis von 55 Euro enthalten.