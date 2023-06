Krankenfahrstuhl kollidiert mit Auto – Mann bei Unfall in Gotha verletzt

Gotha. In Gotha ist ein 73 Jahre alter Mann mit einem Krankenfahrstuhl verunglückt. Laut Polizei ergab sich ein Verdacht gegen den Rentner.

Am frühen Mittwochabend ist ein 73-jähriger Fahrer eines Krankenfahrstuhls bei einem Unfall in Gotha verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Senior auf dem Gehweg in der Straße "Am Schafrasen" und wollte nach rechts in die Straße "An der Goth" einbiegen, als der Mann plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Krankenfahrstuhl kippte um und kollidierte dabei mit einem geparkten Volvo. Der 73-Jährige verletzte sich dabei leicht, am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 300 Euro.

Da sich laut Polizei der Verdacht ergab, dass der 73 Jahre alte Mann vor Fahrantritt Alkohol konsumierte, wurde zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet.

