Krankenhaus Gotha sagt Veranstaltung ab

Das Helios Klinikum Gotha sagt die Patientenveranstaltung „Das defekte Gelenk“, die am 25. März in der Zeit von 17 bis 19 Uhr stattfinden sollte, ab. Damit folge das Krankenhaus aufgrund des Coronavirus den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes in Berlin, Großveranstaltungen intensiv zu bewerten.

Hintergrund der Absage sei, dass an den Veranstaltungen im Krankenhaus vorwiegend ältere Menschen, teilweise auch mit Vorerkrankungen, teilnehmen. Deshalb wolle man kein unnötiges Risiko eingehen und eine Übertragung von Infektionskrankheiten bei Patiententreffs und Patientenveranstaltungen vermeiden, teilt das Klinikum mit.