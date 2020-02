Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krankenhaus Gotha vorbereitet auf Coronavirus

Die Fälle der am Coronavirus Erkrankten erhöhen sich weiter in Deutschland. Bisher besteht für die Bewohner der Stadt Gotha keine erhöhte Infektionsgefahr. Welche Vorkehrungen getroffen werden müssen, woran man Coronaviren erkennt und welche Symptome sie auslösen können, darüber unterhielt sich unsere Zeitung mit dem Krankenhaushygieniker Volkmar Schenk vom Helios Klinikum Gotha.

Herr Schenk, wie ist die Klinik auf Fälle, wie das Coronavirus, vorbereitet? Gibt es einen Pandemieplan oder Alarm- und Einsatzplan nach dem verfahren wird?

Das Helios Klinikum Gotha ist für den Fall, dass ein Patient mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus in die Klinik kommt, vorbereitet. Ebenso werden Patienten, die engen Kontakt zu Erkrankten hatten beziehungsweise in den letzten zwei Wochen aus China einreisten, kritisch bewertet. Unser Personal ist nach einem Hygieneplan auf Grundlage der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts eingewiesen. Es wurde außerdem ein Schema für bestimmte interne Abläufe von der Krankenhaushygiene des Helios Klinikums Gotha erstellt. Der Pandemieplan ist für alle Mitarbeiter im Intranet einsehbar. Die notwendigen hygienischen, medizinischen und baulich-technischen Voraussetzungen zur Erstversorgung von Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion sind in unserem Klinikum gegeben. Außerdem sind wir in die Pandemiepläne der Länder eingebunden.

Angenommen, eine Familie kehrt nach einem längeren Aufenthalt in China zurück nach Deutschland und taucht mit grippeähnlichen Symptomen in der Notaufnahme auf. Was passiert dann?

Bei Verdachtsfällen werden in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt alle Vorkehrungen getroffen, um den Befund zu sichern, die betreffenden Patienten zu isolieren und diese bei Bestätigung und medizinischer Notwendigkeit so schnell wie möglich zur Therapie in eine dafür ausgerüstete, spezialisierte Klinik zu verlegen. Hier ist das Helios-Klinikum Erfurt mit der fachlichen und apparativen Kompetenz unser erster Ansprechpartner. Am 30. Januar fand außerdem eine Zusammenkunft mit der Amtsärztin des Landkreises Gotha statt, wobei die notwendigen Maßnahmen besprochen und abgestimmt wurden.

Gibt es einen Schnelltest? Und wird dieser in der Klinik schon durchgeführt?

Nein, einen Schnelltest gibt es nicht. Für den Nachweis der Coronaviren werden beim Verdachtspatienten Proben möglichst aus den tiefen Atemwegen entnommen und Abstriche aus den oberen Atemwegen gemacht. Dazu sind bestimmte für den Virusnachweis geeignete Tupfer zu verwenden. Die Proben werden dann über unser zuständiges Labor zum virologischen Labor der Charité nach Berlin geschickt, wo das Virus nachgewiesen werden kann.

Wie gehen Sie mit Patienten um, wenn der Verdacht auf den Coronavirus besteht? Gibt es Isolierzimmer, eine Isolierstation oder werden die Patienten in eine größere Klinik verlegt?

Die Helios-Kliniken folgen bei der Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Verdacht auf das Coronavirus den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, die wiederum auf aktuellen Mitteilungen der WHO basieren. Hierbei sind konkrete Maßnahmen hinsichtlich der Hygiene und Isolierung zu berücksichtigen. In unserer Klinik gibt es die Möglichkeit, Patienten mit Verdacht auf Coronaviren zu isolieren. In enger Absprache mit den Gesundheitsbehörden wird dann entschieden, ob die Patienten in spezialisierte Kliniken verlegt werden.

Woran erkennt man eigentlich Coronaviren und um was für eine Krankheit handelt es sich?

Der neue Erreger gehört zum Stamm der Coronaviren. Während Formen dieses Erregers oft nur zu leichten Erkältungen führen, kann das neue 2019-nCoV-Coronavirus dagegen schwere Atembeschwerden, Lungenentzündungen und hohes Fieber hervorrufen. Viele Mediziner ziehen daher den Vergleich mit dem SARS-Erreger. Beide sind zu 80 Prozent genetisch ähnlich.

Bei welchen Symptomen sollte man einen Arzt aufsuchen?

Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben – zum Beispiel in Wuhan, China – oder Personen, die Kontakt mit einer an 2019-nCoV erkrankten Person hatten und innerhalb von 14 Tagen Symptome wie Fieber oder Atemwegsprobleme entwickeln, sollten ihre Ärztin oder ihren Arzt aufsuchen. Wichtig ist, vorher anzurufen. Patienten, die den Verdacht haben, sie könnten sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, wird empfohlen, ihren Praxis- und Krankenhausbesuch telefonisch anzukündigen. Sie sollten außerdem schildern, dass sie in der betroffenen Region waren oder Kontakt mit einer erkrankten Person hatten und entsprechende Symptome, zum Beispiel Fieber, haben. Nach aktuellem Kenntnisstand kann das Virus durch Tröpfcheninfektion übertragen werden, das heißt, beispielsweise durch Husten oder Niesen. Laut WHO beträgt die Inkubationszeit zwei bis 14 Tage. Jedoch sollten auch Patienten mit den beschriebenen Symptomen, die nicht in der Region Wuhan waren oder Kontakt zu einem Erkrankten hatten, den Weg zum Arzt suchen. Es könnte sich dabei um eine Influenza handeln. Hier können die Verläufe noch schwerer sein als beim Coronavirus.