Kreis-Gartenverband wählt Vorstand

Elke Übensee vom Vorstand des Kreisverbandes Gotha der Kleingärtner und Siedler mit der Gartenchronik der Kleingartenanlage Am Wiegwasser in Gotha.

Gotha. Verbandstag und Gesamtvorstandssitzung in den kommenden Wochen

Nachdem durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 zahlreiche Veranstaltungen des Kreisverbandes Gotha der Kleingärtner und Siedler ausfallen mussten, sollen diese in den nächsten Wochen nachgeholt werden. Das kündigt Vorstandsmitglied Elke Übensee an. Am Samstag, 11. September, werden zur Gesamtvorstandssitzung des Verbandes alle Vorsitzenden der Kleingartenvereine des Kreises Gotha im Bürgerhaus Waltershausen, Gleisdreieck, erwartet. Die Sitzung beginnt 9.30 Uhr. Zum Verbandstag am Samstag, 20. November, soll der Vorstand des Kreisverbandes für die nächsten fünf Jahre gewählt werden. Dazu entsenden die Vereine neben den Vorsitzenden noch Delegierte der Vereine. Tagungsort ist ebenfalls das Bürgerhaus Waltershausen im Gleisdreieck; geplanter Sitzungsbeginn dann 10 Uhr.